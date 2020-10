Gattuso e la ‘magia’ Lozano: è praticamente un nuovo acquisto

Hirving Lozano ha messo a segno una doppietta con l’Atalanta, Gattuso ha avuto il merito di recuperare un calciatore che sembrava perso.









Quattro gol da inizio stagione, prestazioni incoraggianti e convincenti. Insomma Gennaro Gattuso ha fatto veramente un grande lavoro con Hirving Lozano. Lo quasi maltrattato al suo arrivo a Napoli per sostituire Ancelotti, poi lo ha spronato e lo ha recuperato al 100%. Al punto che in questo momento Lozano pare veramente un’altra persona. Lontano anni luce da quel calciatore svagato e senza un’idea precisa in campo, in grado di fare poco o nulla. Ora il messicano è convincente, decisivo e soprattutto mentalmente impegnato nelle cose che fa sul terreno di gioco. Da inizio stagione è diventato un punto fondamentale della formazione di Gattuso, tanto da diventare a tutti gli effetti un nuovo acquisto.

Gattuso e Lozano: il commento di Gazzetta

Gattuso, fino a poco fa nemico pubblico del pueblo messicano, innamorato del Chucky, ma bravo prima a scuoterlo e poi a fare la cosa più semplice: schierarlo nel suo ruolo. Per il momento, le reti sono un poker e le giocate molte di più: ci sta che è un piacere, nei tre dietro la punta; bene a destra e anche meglio a sinistra, settore dove riesce anche a esibire colpi come quello del bis con l’Atalanta. Ancelotti, l’uomo che lo aveva voluto fortemente, ne conosceva senza dubbio bene qualità e potenziale, ma schierandolo da seconda punta evidentemente non riusciva a trarne il meglio. Ecco, Rino non ha fatto altro che spostare il suo raggio d’azione e restituirgli l’habitat.