Video – Il Napoli distrugge l’Atalanta: rivedi gli highlights

Napoli-Atalanta 4-1 ecco il video degli highlights del match dello stadio San Paolo di Napoli: doppietta di Lozano, Politano e Osimhen.









Il Napoli cala li poker contro l’Atalanta, il video degli highlights viene rilasciato dal canale ufficiale della Lega di Serie A. Gli azzurri sono riusciti a battere una squadra che nel 2020 non aveva mai perso fuori casa. L’Atalanta, inoltre, ha cominciato il campionato vincendo sempre ma si è dovuta arrendere ad un Napoli che ora in tanti considerano da scudetto. Troppo evidente la forza mostrata dagli azzurri contro l’Atalanta, cosa che avevano fatto vedere già pure a tratti con il Parma ed ancora di più col Genoa. La prova contro i bergamaschi era di quelle dure da superare, ma praticamente non c’è stata mai partita. Con un Lozano ritrovato ed un Osimhen diventato già punto fermo dell’attacco, Gattuso ha avuto anche da recriminare a fine partita. Il tecnico avrebbe voluto giocare il match con la Juventus. I bianconeri sono in netta difficoltà, come dimostra il pareggio di Crotone e con il Napoli di questi tempi avrebbe fatto sicuramente molta fatica. Per ora la sentenza del giudice sportivo ha dato la sconfitta al Napoli, ma la società è pronta a fare ricorso.

Video Napoli-Atalanta: ecco i gol e gli highlights