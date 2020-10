Gazzetta – Scudetto? Le Big dovranno fare i conti con il Napoli

La vittoria del Napoli contro l’Atalanta fa superare un importante banco di prova agli azzurri, secondo Gazzetta sono da Scudetto.









Non è tanto la vittoria in casa, al San Paolo, ma il modo con cui è arrivata. Il Napoli ha battuto l’Atalanta 4-1 in maniera netta e schiacciante e secondo Gazzetta si candida per lo Scudetto. Il gol incassato, infatti, è frutto di un rilassamento generale quando oramai si era già sul 4-0. Sicuramente Gattuso non avrà gradito, ma è chiaro che una squadra macina-gol come l’Atalanta non sia arrivata quasi mai ad impensierire Ospina. Nel primo tempo si ricordo giusto un tiro dalla distanza di Gomez e forse nulla più. E’ proprio questo che ha impressionato del Napoli con l’Atalanta, la capacità di macinare gioco senza subire.

Scudetto al Napoli: Gazzetta avvisa la Serie A

Non che di colpo gli azzurri siano diventati i favoriti, ma il loro cammino di crescita esponenziale li pone all’attenzione delle big. Se n’è accorta l’Atalanta che torna a casa con la prima sconfitta in trasferta del 2020 in A. Una sconfitta pesante per come è arrivata, con Gattuso che ha accettato la sfida battendo Gasperini proprio nei suoi punti forti: aggressività, uno contro uno, gioco sulle fasce.

Con la Juve senza gioco ed identità di questo inizio stagione ed un’Inter che fa fatica a trovare continuità, qualche spiraglio si apre. E‘ ancora presto per parlare ma molti addetti ai lavori pensano che il Napoli possa combattere per lo Scudetto. Anche nel post partita di Juve-Crotone a Sky si è parlato molto della lotta al campionato, con il Napoli che in questo momento viene considerato tra le pretendenti al titolo. Anche il Milan sta impressionando e non a caso è primo in classifica da solo. Agli azzurri invece questa possibilità è stata tolta per il momento, grazie ad una sentenza pilatesca.