Victor Osimhen ha detto “no” alla Juventus. Lo ha fatto con fermezza, spazzando via ogni possibile scenario “Higuain-bis” e tranquillizzando la piazza napoletana, che negli ultimi giorni aveva vissuto con un certo nervosismo le voci di un suo possibile approdo a Torino. A riportarlo è Bruno Majorano su Il Mattino, che chiarisce: il futuro dell’attaccante nigeriano sarà altrove.

Clamoroso rifiuto ai bianconeri

Nonostante il forte interesse juventino e le avances avanzate per settimane, Osimhen ha fatto sapere di non essere interessato. Due i motivi principali: nessuna garanzia Champions da parte della Juve e un progetto tecnico che non lo convince fino in fondo. L’attaccante è chiaro: economia e ambizione sportiva guideranno le sue scelte. E oggi la Juventus non gli offre certezze su nessuno dei due fronti.

Il fascino arabo (e la clausola da 75 milioni)

Il prossimo passo di Osimhen sarà comunque lontano da Napoli. La clausola rescissoria da 75 milioni di euro stabilita nel suo contratto sarà la chiave per il suo addio. L’interesse da parte di diversi club sauditi è già concreto: lo era anche la scorsa estate, quando però Osimhen scelse di attendere un progetto più stimolante. Oggi, scrive Majorano, quelle sirene tornano a farsi sentire, e le cifre sono di quelle che fanno vacillare anche i più convinti.

Istanbul, sogno diventato realtà?

Ma attenzione: la sorpresa potrebbe arrivare dalla Turchia. Al Galatasaray, Osimhen è diventato un idolo, un semidio del gol con oltre 30 reti tra campionato e coppe. E il club turco, con cui il Napoli mantiene ottimi rapporti, starebbe seriamente valutando l’idea di riscattarlo, a patto di versare l’intera clausola. Il progetto è ambizioso, la Champions è garantita e il legame tra Victor e Istanbul cresce giorno dopo giorno.

Premier League: la variabile impazzita

Restano in agguato i giganti inglesi, Manchester United su tutti. L’appeal della Premier è fortissimo su Osimhen, che da tempo sogna una maglia inglese. Se dovesse arrivare la chiamata giusta, Arabia e Turchia potrebbero rapidamente passare in secondo piano. La gloria, in quel caso, batterebbe il denaro.

Epilogo napoletano

L’unica certezza al momento, ribadisce Il Mattino, è che Victor Osimhen non vestirà la maglia della Juventus. E per Napoli è già una mezza vittoria, che chiude la porta alla paura più grande. Ora, per il nigeriano, si aprono strade diverse: tutte affascinanti, tutte potenzialmente decisive per il suo futuro. Ma una cosa è sicura: a Napoli, Osimhen ha già scritto la sua leggenda.