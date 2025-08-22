22 Agosto 2025

Verso il Sassuolo. Conte ha scelto l'11 titolare

Non c’è più un biglietto disponibile per Napoli-Cagliari. Come riporta il Corriere dello Sport, la prevendita era cominciata martedì e in pochi giorni è stata polverizzata: ieri è arrivata l’ufficialità del sold out. Oggi dalle 12 è prevista la vendita libera, con la speranza per chi non possiede la Fidelity Card di trovare qualche tagliando residuo.

La sfida contro il Cagliari, in programma sabato 30 agosto alle 20.45, sarà così la decima consecutiva al “Maradona” con il tutto esaurito. Già lo scorso anno si erano registrati nove sold out di fila, a partire dalla gara contro la Juventus del 25 gennaio. Un entusiasmo che ha accompagnato la squadra di Conte fin dall’esordio stagionale a Reggio Emilia: come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, i biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium sono stati esauriti in poco più di venti minuti, con quattromila tifosi azzurri in Tribuna Nord.

Le scelte di Conte

Sul fronte tecnico, Antonio Conte sembra orientato a confermare le indicazioni delle ultime amichevoli. Secondo il Corriere dello Sport, in porta resta vivo il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, con quest’ultimo titolare nell’ultima uscita. In difesa, in attesa del pieno recupero di Buongiorno, Juan Jesus è in vantaggio rispetto a Beukema e al giovane Marianucci. In avanti toccherà a Lucca guidare l’attacco, supportato da De Bruyne e con McTominay pronto a muoversi da sinistra in un modulo che somiglia a un 4-4-1-1, ultima idea tattica del tecnico leccese.

Un debutto casalingo, dunque, già infiammato dalla passione del pubblico e dal ritorno del clima delle grandi occasioni al “Maradona”.

