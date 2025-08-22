Corriere dello Sport: “Napoli, l’obiettivo numero uno resta Rasmus Hojlund”
Il Napoli accelera sul mercato per rinforzare l’attacco dopo l’infortunio di Lukaku. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno resta Rasmus Hojlund, centravanti danese del Manchester United. Il direttore sportivo Manna è in contatto costante con l’entourage del giocatore, mentre Antonio Conte attende il suo nuovo attaccante per completare il reparto insieme a Lucca.
La trattativa con Hojlund
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Hojlund ha già aperto alla possibilità di trasferirsi in azzurro. La richiesta principale del giocatore è quella di lasciare lo United solo a titolo definitivo o, in alternativa, con un prestito che preveda obbligo di riscatto. Una condizione che il Napoli valuta con attenzione, visto che al Milan l’attaccante aveva chiesto 6,5 milioni di ingaggio, cifra considerata elevata anche dal club partenopeo.
La base di partenza è comunque già stata fissata: prestito oneroso da 5-6 milioni e diritto di riscatto a 35-40 milioni, soluzione che potrebbe diventare obbligo, come vorrebbe lo stesso Hojlund. L’attaccante, classe 2003, non occuperebbe slot nella lista campionato e resta molto apprezzato per le qualità messe in mostra soprattutto nella stagione 2022/23 con l’Atalanta.
Dovbyk e le alternative
Nel caso in cui la trattativa con Hojlund non andasse in porto, il Napoli guarda con decisione ad Artem Dovbyk. L’ucraino, 27 anni, ha già detto sì all’ipotesi di trasferirsi al Maradona e, come scrive Tarantino sul Corriere dello Sport, sarebbe felice di vestire l’azzurro. La Roma, che lo ha in rosa dopo l’esperienza con il Girona, valuta la cessione a titolo definitivo per esigenze legate al settlement agreement con la Uefa, mentre il Napoli insiste per un prestito oneroso con diritto di riscatto.
Restano più defilate le piste che portano a Tolu Arokodare del Genk, valutato 20-25 milioni, ad Andrea Pinamonti del Sassuolo e a Nicolas Jackson del Chelsea, il cui cartellino ha costi molto elevati.
Il mercato degli azzurri, conclude il Corriere dello Sport, è dunque indirizzato con forza su Hojlund, considerato il profilo ideale da Conte, ma resta pronto a virare su Dovbyk nel caso in cui la trattativa con lo United dovesse complicarsi.