Ciro Venerato giornalista della Rai parla di di Juve-Napoli e della sentenza del giudice sportivo, commentata anche dal ministro Spadafora.

Ai microfoni di Radio Goal è intervenuto Ciro Venerato, per parlare di Juve-Napoli e della sentenza del giudice Mastrandrea che potrebbe arrivare tra le 16 e le 17 di oggi: “Spero non sia una sentenza piratesca” ha detto Venerato. “Purtroppo nelle ultime ventiquattro ore, sto sentendo diversi impulsi verso una certa direzione. Anche le parole del ministro Spadafora non mi hanno convinto del tutto” ha detto il giornalista della Rai. Il riferimento è a quanto ha detto il ministro Vincenzo Spadafora che ha fatto sapere di aspettarsi una “sentenza saggia“. Qualcuno ha letto in queste parole una volontà di spingere verso uno 0-3 a tavolino.

Con Ciro Venerato si parla anche della prossima sfida con l’Atalanta: “Il Napoli cura un po’ di più la fase difensiva, mentre l’Atalanta quella offensiva. Gli azzurri devono stare attenti, perché i bergamaschi possono anche subire due gol, ma sono sempre capaci di farne tre e ribaltare la partita“.