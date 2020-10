Napoli-Atalanta: Gasperini recupera un big, può andare in panchina

Napoli-Atalanta potrebbe vedere in campo anche Josip Ilicic, il calciatore sloveno sembra recuperato e può andare in panchina.

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della gara con il Napoli di sabato prossimo alle 15: potrebbe ritrovare Josip Ilicic. L’attaccante sloveno era fermo per seri problemi personali ma ora sembra ristabilito. Lo sloveno sicuramente non potrà giocare titolare, ma Gasperini è convinto di poterlo portare almeno in panchina, così da avere un asso nella manica qualora dovesse servire. I nerazzurri hanno ricominciato il campionato nel migliore dei modi ed anche a Napoli verranno per prendersi i tre punti. Gasperini oltre ad Ilicic può recuperare anche Miranchuk, pronto a sedersi in panchina.

Il Napoli, invece, prepara la carata Bakayoko. Il centrocampista ex Monaco si è allenato benissimo a Castel Volturno e nonostante non giochi dallo scorso febbraio le sue condizioni atletiche sono apparse molto buone. Pare difficile che possa giocare dal primo minuto, ma Gattuso potrebbe lanciarlo a partita in corso.