17 Ottobre 2025

Ultim’ora Ciro Immobile: arriva il ritiro dal calcio immediato | Pensionamento inevitabile per il campione

Lorenzo Gulotta 17 Ottobre 2025
Il campione ex Lazio a oggi in forza al Bologna è pronto al ritiro dal calcio. Una decisione inaspettata ma inevitabile.

Ciro Immobile, uno dei volti più rappresentativi del calcio italiano degli ultimi anni, avrebbe deciso di dire addio al calcio giocato. La notizia, che circola con insistenza nelle ultime ore, parla di un ritiro immediato, legato a valutazioni personali e professionali. Dopo una carriera ricca di gol e soddisfazioni, il centravanti sembrerebbe pronto a voltare pagina.

Secondo fonti vicine all’ambiente sportivo, la scelta non sarebbe stata presa a cuor leggero. Immobile avrebbe riflettuto a lungo sulla possibilità di proseguire ancora per una stagione, ma alcuni fattori lo avrebbero spinto a fermarsi. Il fisico e le nuove priorità personali avrebbero avuto un peso determinante nella decisione finale.

Il ritiro dal calcio giocato segna la conclusione di un percorso che lo ha visto protagonista in Serie A e con la maglia della Nazionale. L’attaccante ha saputo conquistare il rispetto di tifosi e addetti ai lavori grazie alla sua professionalità e costanza. La sua uscita di scena rappresenta la fine di un’era.

Nelle ultime settimane si erano già diffuse voci riguardanti possibili cambiamenti nella sua carriera. Alcuni avevano ipotizzato un trasferimento all’estero o un ruolo dirigenziale all’interno della società. Tuttavia, le ultime indiscrezioni sembrano confermare che il passo verso il ritiro sia ormai definitivo.

Momenti toccanti

L’annuncio ufficiale, atteso a breve, potrebbe arrivare direttamente dal giocatore.

Con il pensionamento di Immobile, il calcio italiano perde uno dei suoi interpreti più affidabili e prolifici. Il futuro dell’ex capitano resta ancora da definire, ma non si esclude un ruolo nel mondo sportivo o in ambiti completamente nuovi. Le prossime settimane saranno cruciali in tal senso.

Il ritiro dal calcio della sua Academy

Nello specifico l’addio al calcio riguarda quello della sua Academy, dal momento che è stato posto sotto sequestro il centro sportivo Immobile Academy – Centro sportivo Parlati di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo da Ciro Immobile. Secondo la Procura di Torre Annunziata, la struttura sarebbe stata costruita senza le necessarie autorizzazioni edilizie, con ulteriori irregolarità legate alla gestione di rifiuti speciali pericolosi e alla trasformazione di un’area boschiva in parcheggio. Sei persone, tra cui alcuni familiari del calciatore, risultano indagate.

Le accuse, secondo quanto riportato da leggo.it, riguardano la realizzazione di opere abusive in zona sottoposta a vincoli ambientali e la modifica non autorizzata della destinazione d’uso del suolo. Le indagini, condotte da carabinieri e polizia municipale, sono partite in aprile dopo un sopralluogo. Gli inquirenti sostengono che gli indagati abbiano effettuato nuovi interventi edilizi su un’area già segnata da abusi non condonati.

