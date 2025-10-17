Allegrata di Conte: spostata la posizione in campo del suo fedelissimo | Esperimento che proverà a Torino
Mister Antonio Conte ha scelto di cambiare la posizione in campo del suo calciatore. Una prova che partirà già da Torino.
Antonio Conte sorprende ancora. In vista della prossima trasferta di campionato a Torino, il tecnico ha deciso di cambiare le carte in tavola e provare un esperimento tattico inatteso. Al centro delle attenzioni c’è uno dei suoi uomini di fiducia, un calciatore che lo conosce bene,
La scelta nasce dal desiderio dell’allenatore di rendere la squadra più imprevedibile e dinamica. Conte vuole trovare nuove soluzioni per dare maggiore equilibrio tra attacco e difesa. Il tecnico salentino, noto per la sua ossessione tattica, ha lavorato intensamente in allenamento su questa nuova disposizione, curando ogni dettaglio come di consueto.
L’idea è quella di spostare il suo fedelissimo in campo, affidandogli compiti importanti. Un cambiamento che potrebbe esaltare la sua intelligenza tattica e la sua capacità di guidare i compagni in campo. Conte ritiene che, grazie alla sua personalità e disciplina, il giocatore possa interpretare il ruolo con efficacia.
Non tutti, però, sembrano convinti della mossa. Alcuni osservatori hanno espresso dubbi sulla resa del calciatore in una posizione così diversa dalle sue abitudini. Il rischio di perdere solidità difensiva o di snaturare l’equilibrio complessivo non è da sottovalutare. Tuttavia, Conte è noto per la sua capacità di valorizzare i singoli.
Il test di Torino
Il test vero e proprio avverrà contro il Torino, contro una squadra che fa dell’intensità e del pressing la sua arma migliore. Sarà quindi un banco di prova importante per capire se l’esperimento potrà essere riproposto anche in futuro. L’obiettivo è sorprendere l’avversario e, allo stesso tempo, offrire alla squadra una nuova chiave tattica.
Se l’esperimento dovesse dare risultati positivi, Conte potrebbe aver trovato una nuova risorsa interna senza bisogno di rinforzi dal mercato. Ancora una volta, il tecnico dimostrerebbe la sua capacità di reinventare il gruppo e di trarre il massimo dai suoi uomini più fidati.
Il cambiamento
Nello specifico durante l’allenamento congiunto contro l’Avellino, Juan Jesus è stato schierato in una posizione del tutto nuova rispetto al suo ruolo abituale. L’allenatore ha deciso di testarlo come centrocampista, una scelta sorprendente che ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori secondo quanto riportato da calcionapoli24.it.
L’esperimento mira probabilmente a sfruttare la sua fisicità e capacità di lettura del gioco anche in fase di costruzione. Contemporaneamente, Beukema e Olivera sono stati impiegati come difensori centrali, formando una coppia inedita al centro della retroguardia. La decisione rientra nei test tattici in vista delle prossime gare ufficiali, con l’obiettivo di ampliare le soluzioni difensive.