Abodi: «Otto mesi per fare ciò che non si è fatto in 33 anni». L’allarme del ministro su Bagnoli e lo stadio Maradona

«Otto mesi per fare ciò che non si è fatto in 33 anni». Le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi risuonano come un ultimatum per Bagnoli e, indirettamente, per Napoli. Il conto alla rovescia verso l’America’s Cup 2027 è già iniziato, e la città partenopea dovrà dimostrare di saper trasformare le promesse in risultati concreti.

Durante un intervento al Circolo Ilva di Bagnoli, il ministro ha ribadito la centralità del progetto: «Una sfida enorme. Dobbiamo correre perché, a partire dalla primavera 2026, i team arriveranno proprio qui per realizzare il loro quartier generale. L’America’s Cup a Napoli è Bagnoli: non esiste un piano B». Abodi ha spiegato che la riuscita del progetto dipenderà dal lavoro sinergico con la Sovrintendenza, il commissario straordinario, il Comune e i ministeri dell’Ambiente e della Cultura.

Il ministro ha sottolineato come la scelta di Team New Zealand di puntare su Napoli sia dipesa proprio dall’area di Bagnoli, definendola «una sfida che non possiamo fallire».

Ma l’attenzione non è solo rivolta al mare. Il tempo stringe anche per lo stadio Diego Armando Maradona, sempre più lontano dall’inserimento tra gli impianti destinati a ospitare Euro 2032: «Assolutamente sì – ha ammesso Abodi – anche lì il tempo corre. Per quanto sia inimmaginabile un Europeo senza Napoli, è comunque possibile».

Durante l’evento, il ministro ha ricordato le vittime dell’Italsider, ha incontrato Edoardo Bennato e ha preso parte a un’uscita in barca con i canottieri del circolo. Proprio il cantautore napoletano ha commentato: «Bagnoli è il luogo ideale per uno sviluppo turistico vero. La Coppa America è un’opportunità, bisogna essere ottimisti».

Non è mancata una stoccata politica nei confronti del presidente della Regione Vincenzo De Luca: «Il governo per cinque progetti sociali tra Bagnoli, Caivano, Scampia, Ponticelli e Secondigliano spende meno di quanto la Regione destina a uno stadio in un capoluogo di provincia. Sarebbe interessante capire i criteri. Mi verrebbe da dire che sono solo canzonette».

Il sindaco Gaetano Manfredi, presente all’incontro, ha confermato che il Comune è al lavoro per definire il piano di interventi sullo stadio Maradona: «A breve inizieremo la progettazione degli interventi possibili e ci confronteremo con il governo e l’Uefa. L’ipotesi Poggioreale, invece, presenta un percorso amministrativo più complesso».

Il presidente del Circolo Ilva, Giovanni Capasso, ha accolto Abodi nel Museo dello sport del club, dove ha inaugurato simbolicamente, con un casco giallo degli operai dell’Italsider, una nuova imbarcazione donata dalla Fondazione Grimaldi per persone con disabilità: «La Coppa America – ha detto – è un acceleratore per la Bagnoli del futuro, ma prima di tutto è una missione sociale».