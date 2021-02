Tutto su Napoli-Granada: Streaming, canale tv e probabili formazioni

Napoli-Granada, diretta streaming e probabili formazioni.

Il Napoli sfida il Granada nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ecco tutte informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-GRANADA

Napoli-Granada si giocherà giovedì 25 febbraio 2021 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Il calcio d’inizio è previsto alle 18:55.

Gli azzurri di Gattuso sono chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. Una partita difficile, come già appurato nel primo round disputato giovedì scorso in Spagna, dove i goal di Herrera e Kenedy costringeranno la squadra di Gattuso a compiere una sorta di ‘impresa’ per tentare di guadagnarsi la qualificazione agli ottavi.

NAPOLI-GRANADA DIRETTA STREAMING E CANALE TV

La partita di Europa League sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (254 del satellite).

Napoli-Granada sarà disponibile anche in streaming su Sky Go. Il match tra azzurri e spagnoli andrà in onda a pagamento anche su Now TV.

IL NAPOLI PASSA SE…

Il Napoli, per passare il turno ed eliminare il Granada, avrà bisogno di vincere 3-0 o comunque battere gli andalusi con tre goal di scarto. Il 2-0 al 90′, manderebbe le due formazioni ai tempi supplementari.

NAPOLI AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE…

Batte il Granada con tre goal di scarto (3-0, 4-1 e via dicendo) o più

Batte il Granada per 2-0 nei supplementari per poi vincere ai supplementari con un goal in più o ai rigori

NAPOLI FUORI DALL’EUROPA LEAGUE SE…

Perde contro il Granada

Pareggia contro il Granada

Batte il Granada con uno o due reti di scarto

Batte il Granada per 2-0 nei tempi regolamentari e supplementari per poi perdere ai rigori

PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI GRANADA

Rino Gattuso è in piena emergenza, in attacco non avrà a disposizione nemmeno Osimhen, oltre a Petagna e Lozano. La buona notizia è il recupero di Dries Mertens. Il belga potrebbe partire subito titolare nel tridente con Insigne e Politano, in caso contrario toccherà a Elmas. Per il resto Meret tra i pali, retroguardia composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui; mediana con Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons, Machis; Montoro, Kenedy; Molina.