Mertens a recuperato dall’infortunio alla caviglia. Out Osimhen e Lozano.

Gennaro Gattuso contro il Granada potrà contare su Dires Mertens. Il belga oggi ha svolto tutto l’allenamento. Mertens, fermo da metà dicembre a causa dell’infortunio alla caviglia subito contro il Cagliari, è rientrato dal Belgio ed oggi si è allenato in gruppo.

Molto probabile che Gattuso lo convochi per la gara contro il Granada, valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico non avrà invece a disposizione Petagna, Lozano e Osimhen.

COME STA OSIMHEN

Victor Osimhen dopo il trauma cranico dovrà osservare un periodo di risposo come ha spiegato la Ssc Napoli con una nota:

“Victor Osimhen in mattinata si è sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Alfredo Bucciero e il Dottor Elpidio Pezzella che hanno dato esito negativo. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo e riprenderà in maniera graduale gli allenamenti. Le condizioni del calciatore verranno valutate quotidianamente”.

Lozano, Ospina, Manolas, Hysaj e Demme restano ancora fermi ai box, anche se gli ultimi due hanno svolto parte della seduta in gruppo e potrebbero recuperare almeno per la gara di domenica prossima contro il Benevento.