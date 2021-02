Rino Gattuso è difeso dai media Nazionali.

Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A si è soffermato sui fatti di casa Napoli. Il giornalista mette in evidenza la differenza di trattamento che i media hanno riservato a Gattuso e Sarri.

“Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, viene difeso dai media nazionali. Rino ha vissuto e lavorato per tanti anni, da giocatore e da coach, a Milano, dove si trova l’80% dei giornalisti nazionali. Lì è diventato un idolo, un emico, e quegli stessi amici poi ti appoggiano nei momenti di difficoltà. E’ una questione di rapporti personali“.

Paolo Del Genio ha aggiunto: “Se ben ricordate, con Maurizio Sarri era diverso, assistevamo a qualcosa di differente. Quando venne a Napoli, probabilmente Sarri a Milano non c’era mai stato, ci andò come Totò e Peppino nei famosi film. Di conseguenza, veniva sempre bersagliato dai media nazionali al minimo problema. A Napoli Gattuso non ha trovato gli stessi amici che aveva altrove“, ha concluso Paolo Del Genio.