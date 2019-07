Tuffo in mare con il motorino. Balotelli scommette 2000 Euro con un napoletano. Il video è diventato virale su social.







“Se fai un tuffo in mare con il motorino ti do 2000 euro“, le parole di Balotelli ad un barista di Mergellina. L’attaccante si trova in vacanza a Napoli, durante una passeggiata è stato riconosciuto da alcuni passanti che lo hanno fermato.

Mario Balotelli ha cominciato a chiacchierare con i tifosi, in particolare con un barista di Mergellina.

SuperMario avrebbe invitato l’uomo ad un tuffo in mare in sella al suo motorino: “Se ti butti ti do 2000 euro”. Il signore non ci ha pensato su due volte: si è spogliato fino a rimanere in mutande, è salito sul proprio mezzo e si è gettato in acqua tra lo stupore della gente.

“Il mio motorino valeva soltanto 600 euro“, ha dichiarato il vincitore della scommessa. Sicuramente, con i soldi conquistati, potrà comprarsi un nuovo mezzo di trasporto.







BALOTELLI E IL TUFFO IN MARE CON IL MOTORINO: BUFERA SOCIAL

La scommessa di Balotelli e il tuffo in mare con il motorino del napoletano hanno scatenato una polemica sui social, in particolare sull’inquinamento prodotto dal mezzo. Balotelli ha risposto con una stories in cui mostra la Vespa ripescata e scrive: “Filosofi, ecco a voi la vespa ‘inquinante’ ripescata”.