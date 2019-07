Dimaro, primo allenamento del Napoli. Ovazione dei Tifosi e pioggia

Dimaro, primo allenamento del Napoli all’insegna della pioggia. Grande ottimismo dei tifosi azzurri che aspettano James Rodriguez e sognano Icardi.







Il mercato influenza l’umore dei tifosi. Le voci su Icardi e la trattativa per James Rodriguez tengono banco tra i tavolini dei bar del Trentino. Tifosi ma anche giornalisti parlano degli azzurri in attesa che il pullman del Napoli raggiunga Dimaro.

Il primo ad arrivare è stato Ghoulam seguito a ruota da Di Lorenzo, applauditissimo Callejon così come Carlo Ancelotti. Il primo allenamento del Napoli a Dimaro è stato all’insegna della pioggia. Una bufera si è abbattuta sul terreno di gioco durante la seduta.

DIMARO, PRIMO ALLENAMENTO DEL NAPOLI

Il Napoli torna ad allenarsi dopo più di 40 giorni dall’ultima partita di campionato. comincia ufficialmente l’Ancelotti bis, l’anno della consacrazione per gli azzurri che si stanno muovendo sul mercato come le maggiori big d’Europa, Manolas è solo l’assaggio del Napoli che sarà. James potrebbe non essere l’unico top player che vestirà la maglia azzurra. Sempre più insistenti i rumors su Icardi, considerato che l’Inter lo ha messo in vendita e che De Laurentiis “ci ha fatto un pensiero”.

Venticinque i calciatori convocati dal tecnico hanno sostenuto oggi il primo allenamento a Dimaro.

BOMBA D’ACQUA DURANTE IL PRIMO ALLENAMENTO DEL NAPOLI A DIMARO

Carlo Ancelotti è arrivato a Dimaro con un ora di ritardo, tardando così il primo allenamento del Napoli, gli azzurri sono scesi in campo alle 18 e 30 e sono stati investiti da una vera e propria bomba d’acqua. Che sia un segno del destino? “Allenamento bagnato, allenamento fortunato”, qualcuno ha gridato dagli spalti. Nel primo giorno di preparazione, gli azzurri hanno cominciato con lavoro in palestra. Poi subito in campo per una sfida a metà campo, dieci contro dieci. Domani doppia seduta di lavoro.

PARTITELLA D’ALLENAMENTO

Ancelotti ha proposto una partitella d’allenamento, al Napoli, nel primo giorno di allenamento a Dimaro.

Il tecnico ha diviso i giocatori in due squadre: Bianca e Blu.

La bianca era composta da Marfella, Malcuit, Zanoli, Luperto, Ghoulam, Verdi, Rog, Gaetano, Younes, Inglese.

La blu da Contini, Di Lorenzo, Maksimovic, Tonelli, Zedazka, Callejon, Palmiero, Labriola, Sgarbi, Tutino. Successivamente sono poi entrati altri giocatori in campo.

Netta vittoria dei bianchi (4-0), ad aprire le marcature Gaetano, in rete poi Roberto Inglese, la terza rete porta la firma del giovane Labriola, il quarto goal arriva con Marko Rog con un siluro dalla distanza che ha strappato gli applausi dei tifosi azzurri presenti sugli spalti







A Dimaro Ancelotti spera di abbracciare James Rodriguez. La stella del Real Madrid ha scelto l’azzurro per la prossima stagione e potrebbe sbarcare a Dimaro dopo il 20 luglio. Addirittura il colombiano potrebbe fare coppia in attacco con Icardi .