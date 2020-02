Tramacere: "PSG pronto a fare un’offerta per Koulibaly"

Emanuele Tramacere rivela l’assalto del PSG per koulibaly. Il giornalista parla del calciomercato del Napoli e del rinnovo di Mertens.

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Tramacere, giornalista del sole 24 ore:

“Koulibaly? E’ il primo che ha accusato la mancanza di stimoli, non è al meglio dal punto di vista fisico e mentale e c’è il Psg in particolare che è pronto a fare un’offerta in vista della prossima estate.

Koulibaly può andare via, ma anche Allan può lasciare l’azzurro a fine stagione. Callejon è in scadenza, non credo rinnoverà a differenza di Mertens che invece potrebbe trovare un accordo col Napoli”.