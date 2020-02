Sandro Pochesci: "E’ un rischio far giocare il portiere con i piedi"

L’allenatore Sandro Pochesci ha parlato del dualismo tra Alex Merert e Ospina. Il tecnico dissente dalla posizione di Gattuso sul ruolo del portiere dai piedi buoni.

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto L’allenatore Sandro Pochesci:

“Non partirei mai, da allenatore, con due buoni portieri perché deve esserci una gerarchia in quel ruolo. E’ un rischio far giocare il portiere con i piedi, non ho mai visto un’azione gol partire dal portiere.

Le mie squadre hanno sempre giocato partendo da dietro, altro discorso è poi dare la palla dietro al portiere. Questo è un atto di debolezza: si gioca sempre in avanti”.

Sandro Pochesci ha poi aggiunto: “E’ una moda far giocare il portiere, ma sono più gli sbagli che le cose buone. Il Napoli ieri non aveva nulla da perdere, con la testa libera ha vinto, ma una rondine non fa primavera”.