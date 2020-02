Stendardo: “Nella gara secca, il Napoli batte tutti e vince con merito”

Guglielmo Stendardo esalta la vittoria del Napoli contro l’Inter. L’ex Lazio elogia Demme e il modulo proposto da Gattuso.

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Guglielmo Stendardo, ex calciatore di Lazio e Napoli:

“Alcune partite si preparano da sole e ci sta dare il massimo quando sei a San Siro e giochi contro l’Inter. Il Napoli ieri ha fatto una partita dal punto di vista difensivo perfetta perché ha bloccato gli esterni e Demme non ha consentito all’Inter il fraseggio tra le linee. Credo nell’interpretazione del modulo e non nei numeri perché la determinazione in campo è fondamentale”.

Stendardo ha poi aggiunto: “Nella gara secca, il Napoli batte tutti e vince con merito: questo significa che dal punto di vista tecnico non ha nulla da invidiare alle squadre che hanno 20 punti in più in classifica, il problema è mentale. Gli eventi che tutti conosciamo, hanno condizionato il cammino del Napoli. Il Napoli ha qualche possibilità in più di passare il turno rispetto all’Inter in coppa Italia mentre credo che la Juve possa avere la meglio nell’altro match”.