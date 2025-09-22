Tradimento atroce: l’ex Napoli ha già firmato con i rivali | Scelto anche il numero di maglia
L’ex giocatore del Napoli ha oramai scelto di tradire i tifosi azzurri. Ha firmato con gli eterni rivali degli azzurri.
Il calcio sa essere imprevedibile, soprattutto quando entra in gioco il mercato. I tifosi si affezionano, sognano e sperano di vedere certi giocatori restare fedeli ai colori. Ma la realtà è spesso molto diversa. Ed è proprio qui che scatta la delusione più grande. E i tifosi del Napoli la stanno provando in queste ore.
Un ex giocatore del Napoli, protagonista di momenti importanti con la maglia azzurra, ha preso una decisione che farà discutere. Dopo settimane di trattative, è arrivata la svolta. La firma è già stata messa sul contratto. Ma la squadra scelta non è una qualunque. Da eroe dello scudetto a traditore.
Non si tratta di un club qualsiasi, ma dei rivali storici, quelli che i tifosi partenopei non vorrebbero mai vedere come “nuova casa” di un ex beniamino. Una scelta che sa di tradimento e che rischia di minare per sempre il legame con Napoli. Oramai però il passaggio è avvenuto e non si può più far nulla.
Dopo un periodo di stop, il calciatore in questione, ha deciso di rimettersi in gioco. Una ripartenza per lui che nel corso dell’estate era rimasto senza squadra. Era in cerca di un nuovo progetto e alla fine è riuscito a firmare il tanto agognato contratto con una squadra che non è di certo gemellato col Napoli.
La reazione
Ovviamente sui social non è mancata la polemica dei tifosi azzurri. Commenti duri, accuse di mancanza di rispetto, persino appelli a non accogliere mai più il giocatore al Maradona. L’amarezza è palpabile, perché nessuno si aspettava un epilogo del genere. E la polemica è appena iniziata.
Resta ora da capire come reagirà il campo. L’accoglienza al primo incrocio tra Napoli e il nuovo club del giocatore si preannuncia incandescente.
Di chi si tratta
Stiamo parlando di Bereszynski. L’ex giocatore del Napoli che prese parte all’annata 2023 culminata con lo scudetto, è ripartito da un club italiano di Serie B. Stiamo parlando del Palermo allenato al momento da mister Filippo Inzaghi. Una scelta che ha spiazzato i più, specialmente i tifosi della Sampdoria.
Bereszynski ha militato per molto tempo tra le file dei blucerchiati e adesso è passato a un’altra squadra di B rafforzandola di fatto. I tifosi del Doria non si aspettavano una scelta del genere.