LIVE Torino-Napoli: 0-2

Il primo dei due posticipi del lunedì di questa trentatreesima giornata di Serie A mette di fronte Torino e Napoli. Si tratta di una sfida fondamentale per il destino delle due squadre.

TORINO-NAPOLI: SECONDO TEMPO

TORINO-NAPOLI: PRIMO TEMPO

45′ + 1′ AMMONITO VERDI, per un contrasto duro con Politano.

45′ + 1′ Saranno due i minuti di recupero.

44′ Angolo per i granata: Bremer stacca ma non inquadra lo specchio della porta.

42′ Insigne prova l’imbucata per Zielinski. Chiude la difesa granata.

41′ Azione insistita del Torino, conclusa da un tiro alto di Belotti.

40′ PALO DEL NAPOLI! Destro radente di Zielinski da fuori area, che supera Sirigu, ma si stampa sulla faccia interna del palo.

39′ Torna in campo senza problemi Bakayoko.

38′ Rimane a terra Bakayoko, dopo essersi scontrato con Izzo e Meret. Deve intervenire lo staff medico per verificare l’entità di un problema al polso per il centrocampista partenopeo.

37′ ANCORA TORO! Verdi calcia una punizione insidiosa. Il suo è un tiro-cross che Meret deve smanacciare per anticipare tutti.

36′ OCCASIONE TORINO! Sugli sviluppi del corner, Di Lorenzo colpisce inavvertitamente all’indietro. Solo Osimhen, appostato sul palo, riesce a evitare l’autogol con un colpo di testa.

35′ Belotti guadagna un calcio di punizione da posizione molto defilata, nei pressi della bandierina del corner. Sul cross di Verdi, un tocco di Di Lorenzo concede il primo angolo al Toro.

33′ Rrahmani stacca solissimo sugli sviluppi di un corner e manda a lato di poco.

32′ OCCASIONE NAPOLI! Politano va in contropiede, converge con il suo classico movimento e calcia di sinistro. Un tocco di Bremer manda la palla a sfiorare il palo.

29′ Splendida manovra avvolgente del Napoli: cross di Hysaj, che trova la torre di Di Lorenzo sul lato opposto. N’Koulou è provvidenziale nell’anticipo su Osimhen, appostato sotto porta.

27′ Sul conseguente tiro d’angolo, la difesa del Toro libera l’area.

27′ Destro di Insigne, deviato in corner da Bremer.

25′ Break di Politano, che combina con Di Lorenzo, ma non arriva sul passaggio di ritorno dell’ex terzino dell’Empoli.

24′ Zielinski ci prova dalla distanza, ma spedisce alto con il suo sinistro.

22′ Ansaldi scappa via sulla sinistra, ma lo fa dopo aver atterrato irregolarmente Di Lorenzo. Valeri ferma tutto.

20′ Cross di Ansaldi. Non ci arriva nessun compagno.

18′ Il Napoli, in grande fiducia, continua a tenere il baricentro alto. Fa fatica, adesso, il Toro.

15′ PILLOLA STATISTICA: Il Napoli è diventato il quarto club capace di realizzare almeno 20 reti da fuori area in una singola Serie A dal 2004/05, dopo Juventus, Milan e Atalanta.

13′ GOL! Torino-NAPOLI 0-2! Rete di Osimhen. Il nigeriano si fionda su un rinvio di Hysaj, supera N’Koulou, arriva a tu per tu con Sirigu e lo batte, complice un rimpallo con Bremer. Micidiale uno-due dei partenopei.

11′ Gol del Napoli Tiemoué Bakayoko Il mediano del Napoli riceve palla da Di Lorenzo, prepara il tiro, resistendo alla pressione di Mandragora, e scaglia un destro su cui Sirigu non arriva.

10′ Spunto di Di Lorenzo, che trova Osimhen nel cuore dell’area. Il nigeriano calcia sull’esterno della rete.

3′ Scontro Mandragora-Bakayoko. Il centrocampista ex Udinese ha la peggio e ne esce dolorante al volto. Nessun problema, comunque, per la sua prosecuzione del match.

2′ Sinistro di Verdi da fuori area. Meret para senza problemi.

1 Comincia la partita

TORINO-NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI

Formazioni ufficiali di Torino-Napoli: sfida che gli azzurri devono assolutamente vincere per agganciare il terzo posto in classifica a pari punti con la Juventus. Gennaro Gattuso ha deciso di affidarsi a Victor Osimhen titolare dal primo minuto per una sfida delicatissima. Il tecnico del Napoli vuole gestire bene le forze in vista dello sprint finale di stagione in cui il Napoli si gioca la qualificazione Champions League. In porta c’è ancora Meret, mentre in difesa al posto di Manolas squalificato c’è Rrahamani, a sinistra confermato Hysaj a destra c’è Di Lorenzo. In mezzo al campo non ce la fa Fabian Ruiz al suo posto Bakayoko. In attacco ancora fuori Lozano per fare posto a Politano.

Nicola conferma il 3-52 e si presenta ancora con la coppia d’attacco Sanabria-Belotti che sta facendo molto bene nelle ultime settimane. I granata sono ancora a caccia di punti salvezza ma non rinunciano a giocare e non è un caso che tra i centrocampisti ci sono calciatori che spingono molto come Ansaldi e Verdi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj, Demme, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Gattuso.

Torino-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Torino-Napoli sarà trasmesso da Sky in diretta tv: è il match di lunedì 26 aprile alle 18.30 valido per la 33a giornata di campionato. La partita può essere vista anche in streaming su tablet, pc e smartphone attraverso Sky Go o Now. I canali tv di Napoli-Torino sono i seguenti: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).