Toglitela, non sei degno: Allegri leva la fascia da capitano a Maignan | Ormai è un separato in casa
Il mister del Milan ha scelto di togliere dal suo braccio la fascia da capitano: Maignan è sempre più distante dal progetto.
La tensione nello spogliatoio del Milan è ormai palpabile. L’episodio che ha visto protagonista Mike Maignan ha scosso l’ambiente rossonero e segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra il portiere e l’allenatore Massimiliano Allegri.
Lo scontro tra Allegri e Maignan covava da settimane. Il portiere, da tempo considerato uno dei leader del gruppo, avrebbe manifestato malumori. Allegri, dal canto suo, avrebbe interpretato queste prese di posizione come un atto di insubordinazione, decidendo così di intervenire con fermezza per cercare di ristabilire l’ordine nello spogliatoio.
Maignan, uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, potrebbe valutare l’ipotesi di lasciare Milano già a gennaio, soprattutto se il rapporto con Allegri dovesse rimanere gelido. Le sirene dall’estero non mancano.
Un rapporto logoro
L’estremo difensore da pilastro, da elemento imprescindibile sarebbe a tutti gli effetti un separato in casa. Sembra che la situazione non si possa più ricucire e dunque il futuro del francese appare sempre più lontano dal capoluogo lombardo.
Il caso Maignan rappresenta un campanello d’allarme per tutto il Milan. Una squadra che ambisce ai vertici non può permettersi fratture interne di questa portata. Starà alla dirigenza trovare un equilibrio tra il rigore di Allegri e il suo portiere.
Il futuro incerto
Mike Maignan sembra sempre più lontano dal rinnovo con il Milan. Il portiere francese, pilastro della squadra negli ultimi anni, avrebbe espresso dubbi sul progetto tecnico e sulla direzione intrapresa dal club. Le trattative per il prolungamento del contratto sarebbero ferme, e il suo futuro appare incerto, alimentando voci di un possibile addio già nella prossima finestra di mercato.
In questo clima teso, si fa strada anche l’ipotesi che Maignan possa perdere la fascia da capitano. La dirigenza e l’allenatore starebbero valutando di affidarla a un giocatore considerato più allineato con lo spirito del gruppo. Vedremo quale sarà la presa di posizione del mister e della società.