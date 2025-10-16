DRAMMA JUVENTUS: si è rotto pure il sostituto di Bremer | Il J-Medical diventa un lazzaretto
In casa Juventus si stanno vivendo delle ore tutt’altro che serene. Invece di svuotarsi, l’infermeria, si riempie pian piano.
Non c’è pace per la Juventus, che continua a vivere un vero e proprio incubo sul fronte degli infortuni. Dopo il lungo stop di Bremer, pilastro della difesa bianconera, arriva un’altra pessima notizia: si è fermato anche il suo sostituto naturale. Un colpo durissimo per Igor Tudor, costretto a reinventare completamente il reparto arretrato in vista dei prossimi impegni di campionato e coppa.
L’infortunio sarebbe arrivato durante una normale sessione di allenamento, senza particolari contrasti ma con un movimento innaturale che ha fatto subito temere il peggio. Lo staff medico ha immediatamente effettuato i primi accertamenti, confermando una situazione che terrà il giocatore ai box per diverse settimane.
Il J-Medical sembra ormai trasformato in un lazzaretto. L’infermeria è piena, con diversi titolari e riserve costretti a sedersi in tribuna per problemi fisici. Ogni settimana emerge un nuovo caso, e la sensazione tra i tifosi è che la sfortuna si stia accanendo con particolare ferocia sulla Vecchia Signora.
Le ipotesi sul tavolo sono molteplici. Il tecnico della Vecchia Signora, però, sa bene che sarà estremamente necessario trovare soluzioni ideali, soprattutto in un momento cruciale della stagione. La tenuta difensiva, storicamente punto di forza della Juventus, rischia di diventare il suo tallone d’Achille.
Gli infortuni
Intanto la società si interroga sulle cause di questa lunga serie di infortuni. C’è chi parla di preparazione atletica troppo intensa, chi di terreni di gioco non perfetti, e chi ancora punta il dito sulla gestione dei carichi di lavoro. Servirà una riflessione profonda per evitare che la situazione degeneri ulteriormente.
I tifosi, delusi ma sempre vicini alla squadra, sperano in un rapido recupero degli infortunati e in una reazione d’orgoglio del gruppo. La Juventus ha già dimostrato in passato di saper superare momenti difficili, ma ora serve compattezza e carattere e Tudor dovrà fare di tutto per porre rimedio.
Cosa è accaduto
Nello specifico Pedro Felipe, difensore della Juventus Next Gen, ha accusato un risentimento muscolare durante gli ultimi allenamenti. Il giocatore era stato recentemente aggregato alla Prima Squadra per sopperire all’assenza di Bremer, fermato da un infortunio. Lo staff medico bianconero sta valutando l’entità del problema, che al momento sembra di lieve entità ma richiederà ulteriori controlli.
L’incidente, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, rallenta momentaneamente la crescita del giovane talento, che aveva attirato l’attenzione di Allegri per la sua solidità difensiva. In attesa di aggiornamenti ufficiali, Pedro Felipe potrebbe osservare alcuni giorni di riposo precauzionale.