DISASTRO ZAMBO ANGUISSA: resterà fuori un mese e mezzo | Tifosi del Napoli in lacrime
Zambo Anguissa si sta rivelando anche in questa stagione come uno dei più forti centrocampisti del campionato.
Frank Zambo Anguissa è sempre più al centro del progetto Napoli. Il centrocampista camerunense, protagonista assoluto dei due Scudetti conquistati negli ultimi tre anni, continua a essere una delle colonne portanti della squadra azzurra. Le sue prestazioni, fatte di forza, equilibrio e intelligenza tattica, hanno convinto società e tifosi che rappresenti un pilastro imprescindibile per il futuro.
La trattativa per il rinnovo del suo contratto è ormai entrata nella fase decisiva. Sia il giocatore che il club hanno espresso la volontà di proseguire insieme, consapevoli del valore reciproco. Anguissa, legatissimo all’ambiente partenopeo, sarebbe attratto anche dalla prospettiva di poter conquistare un nuovo tricolore con la maglia del Napoli, un obiettivo che lo stimola e che rafforza la sua motivazione.
Il centrocampista ex Fulham ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, confermandosi uno dei giocatori più determinanti della Serie A. Ad agosto, infatti, è stato eletto Player of the Month dai tifosi attraverso l’app ufficiale del club, a testimonianza del suo legame speciale con la piazza e del riconoscimento del suo impegno costante.
Indimenticabile il suo gol al 95’ contro il Cagliari, che ha regalato al Napoli la prima vittoria interna della stagione e scatenato l’entusiasmo del Maradona. Un episodio simbolico che racchiude perfettamente lo spirito di Anguissa: determinato, generoso e sempre decisivo nei momenti più difficili.
Emergenza a centrocampo
Il Napoli si prepara a fare a meno di uno dei suoi pilastri. A gennaio, André-Frank Zambo Anguissa risponderà alla convocazione del Camerun per la Coppa d’Africa, lasciando un vuoto importante nel centrocampo azzurro per un mese e mezzo nel peggiore dei casi.
Un’assenza che potrebbe rivelarsi pesante, poiché, qualora la sua nazionale dovesse arrivare in finale, il mediano rischierebbe di restare lontano dai campi italiani per oltre un mese e mezzo. Un problema non da poco per Antonio Conte, che dovrà trovare soluzioni credibili per mantenere equilibrio e intensità nella zona nevralgica del campo.
Il Napoli accelera per gennaio
In rosa c’è Billy Gilmour, ma lo scozzese ha caratteristiche diverse e non può garantire lo stesso impatto fisico e dinamico del camerunense. Per questo il direttore sportivo Giovanni Manna, insieme a Conte, ha individuato in Kobbie Boateng Mainoo il profilo ideale per sostituirlo. Il classe 2005 del Manchester United, già nel giro della nazionale inglese, non trova molto spazio con i Red Devils e avrebbe manifestato la volontà di partire in prestito per giocare con continuità.
Il Napoli aveva già sondato il terreno in estate e adesso è pronto a rilanciare, contando anche sull’entusiasmo del giovane talento per la prospettiva di lavorare con Conte. Lo United è disposto a valutare un prestito secco, ma gli azzurri spingono per inserire un diritto di riscatto legato a determinate condizioni. L’affare è in corso e la fiducia cresce giorno dopo giorno.