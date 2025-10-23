23 Ottobre 2025

Thiago Motta torna in Italia, allenerà in Serie A la nobile decaduta | Torna il 4-2-3-1 e il capitano ruotabile

Lorenzo Gulotta 23 Ottobre 2025
thiago Motta (lapresse) - napolipiu

thiago Motta (lapresse) - napolipiu

L’oramai ex allenatore di Bologna e Juventus sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo l’ultima esperienza tutt’altro che entusiasmante.

Thiago Motta è pronto a tornare in Italia per guidare una squadra di Serie A, una storica protagonista del campionato in cerca di rilancio. L’ex centrocampista sostituirà l’allenatore uscente dopo un periodo deludente per la società. La dirigenza punta a un cambio di passo immediato.

Il tecnico italo-brasiliano ha confermato l’intenzione di reintrodurre il modulo 4-2-3-1, schema già utilizzato con successo in precedenti esperienze. La strategia mira a equilibrare la fase difensiva con la creatività in attacco. Il ritorno a questo assetto è considerato fondamentale dal club.

L’idea è di responsabilizzare l’intera squadra, evitando dipendenze eccessive da singoli. Il metodo ha attirato interesse anche tra gli addetti ai lavori. Dopo la gestione Juventus tutt’altro che fruttuosa, Motta ha intenzione di rimettersi in gioco e far vedere di cosa è realmente capace.

La scelta di Motta rappresenta una svolta rispetto alla gestione precedente, caratterizzata da risultati altalenanti. La società spera di ritrovare stabilità e continuità di rendimento. Il nuovo allenatore dovrà affrontare subito sfide importanti nel campionato iniziato nel peggiore dei modi.

La voglia di compattare il gruppo

Il tecnico ha già iniziato a studiare la rosa a disposizione, valutando possibili innesti e rotazioni. L’obiettivo è creare un gruppo compatto e versatile, capace di rispondere a impegni ravvicinati e a diverse situazioni di gioco. La programmazione sarà determinante per il futuro.

I tifosi attendono con curiosità il debutto di Motta in panchina. L’entusiasmo per il ritorno di un ex campione è alto, così come le aspettative sui cambiamenti tattici. Le prossime giornate di campionato saranno decisive per capire l’impatto del nuovo tecnico. 

Thiago Motta (LaPresse) Napolipiu

Nuova avventura

Thiago Motta potrebbe presto sedersi sulla panchina della Fiorentina, prendendo il posto di Stefano Pioli dopo il possibile esonero del tecnico. La società viola punta a un rilancio immediato in Serie A, sfruttando l’esperienza internazionale dell’ex centrocampista. La scelta di Motta riflette l’intenzione di cambiare passo e rinnovare la gestione tecnica del club.

Il nuovo allenatore potrebbe reintrodurre il 4-2-3-1, e soprattutto la fame di risultati utili. L’avvio di stagione disastrosa, senza ancora alcuna vittoria conquistata in A, potrebbe presto portare al cambio in panchina.

Altro

Orsolini-Italpress-Napolipiu.com

“Polmonite batterica”: Orsolini è in lacrime dopo la diagnosi | Salterà un sacco di partite

Lorenzo Gulotta 23 Ottobre 2025
Calcio-123RF-Napolipiu.com

Juve in Serie B: RAPPORTI CON LA MAFIA | Il sogno finisce ancora: è arrivata l’amministrazione giudiziaria

Lorenzo Gulotta 22 Ottobre 2025
Napoli 1998_99-Wikipedia-napolipiu.com

101 presenze e 28 gol al Napoli, poi una brutta malattia gli stronca la carriera | “Mi sono sentito male, è stato pesante”

Lorenzo Gulotta 22 Ottobre 2025
Tifosi lacrime

“ESCLUSI DALLA CHAMPIONS LEAGUE” | Il Napoli piange l’uscita anticipata: arrivata l’ufficialità

Marco Fanfani 22 Ottobre 2025
lookman-lapresse-napolipiu.com

NUOVO CASO LOOKMAN da gestire per Juric: 2 mesi di stop | Forse era meglio venderlo a questo punto

Marco Fanfani 22 Ottobre 2025
Italia 2006-Getty Images-Napolipiu.com

ICTUS CEREBRALE: il compagno storico di Cannavaro ricoverato d’urgenza | È tra la vita e la morte

Lorenzo Gulotta 22 Ottobre 2025

Ultimissime

Orsolini-Italpress-Napolipiu.com

“Polmonite batterica”: Orsolini è in lacrime dopo la diagnosi | Salterà un sacco di partite

Lorenzo Gulotta 23 Ottobre 2025
Auriemma avverte De Laurentiis: "Per cambiare la stagione del Napoli deve fare due cose"

Difesa colabrodo e acquisti flop. Napoli, per Conte l’ora più dura

redazione 23 Ottobre 2025
Screenshot 2025-10-23 083146

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il nuovo patto”

redazione 23 Ottobre 2025
debruyne-lapresse-napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “De Bruyne, un fuoriclasse fuori contesto”

redazione 23 Ottobre 2025
Fabio Capello tifa Napoli: "E' la squadra favorita per lo Scudetto, non temo il calo di prestazioni"

Capello: «Napoli in crisi d’identità, l’Inter vola. Conte deve ritrovare sé stesso»

redazione 23 Ottobre 2025