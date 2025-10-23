Thiago Motta torna in Italia, allenerà in Serie A la nobile decaduta | Torna il 4-2-3-1 e il capitano ruotabile
L’oramai ex allenatore di Bologna e Juventus sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo l’ultima esperienza tutt’altro che entusiasmante.
Thiago Motta è pronto a tornare in Italia per guidare una squadra di Serie A, una storica protagonista del campionato in cerca di rilancio. L’ex centrocampista sostituirà l’allenatore uscente dopo un periodo deludente per la società. La dirigenza punta a un cambio di passo immediato.
Il tecnico italo-brasiliano ha confermato l’intenzione di reintrodurre il modulo 4-2-3-1, schema già utilizzato con successo in precedenti esperienze. La strategia mira a equilibrare la fase difensiva con la creatività in attacco. Il ritorno a questo assetto è considerato fondamentale dal club.
L’idea è di responsabilizzare l’intera squadra, evitando dipendenze eccessive da singoli. Il metodo ha attirato interesse anche tra gli addetti ai lavori. Dopo la gestione Juventus tutt’altro che fruttuosa, Motta ha intenzione di rimettersi in gioco e far vedere di cosa è realmente capace.
La scelta di Motta rappresenta una svolta rispetto alla gestione precedente, caratterizzata da risultati altalenanti. La società spera di ritrovare stabilità e continuità di rendimento. Il nuovo allenatore dovrà affrontare subito sfide importanti nel campionato iniziato nel peggiore dei modi.
La voglia di compattare il gruppo
Il tecnico ha già iniziato a studiare la rosa a disposizione, valutando possibili innesti e rotazioni. L’obiettivo è creare un gruppo compatto e versatile, capace di rispondere a impegni ravvicinati e a diverse situazioni di gioco. La programmazione sarà determinante per il futuro.
I tifosi attendono con curiosità il debutto di Motta in panchina. L’entusiasmo per il ritorno di un ex campione è alto, così come le aspettative sui cambiamenti tattici. Le prossime giornate di campionato saranno decisive per capire l’impatto del nuovo tecnico.
Nuova avventura
Thiago Motta potrebbe presto sedersi sulla panchina della Fiorentina, prendendo il posto di Stefano Pioli dopo il possibile esonero del tecnico. La società viola punta a un rilancio immediato in Serie A, sfruttando l’esperienza internazionale dell’ex centrocampista. La scelta di Motta riflette l’intenzione di cambiare passo e rinnovare la gestione tecnica del club.
Il nuovo allenatore potrebbe reintrodurre il 4-2-3-1, e soprattutto la fame di risultati utili. L’avvio di stagione disastrosa, senza ancora alcuna vittoria conquistata in A, potrebbe presto portare al cambio in panchina.