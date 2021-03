Theo Hernandez contro l’arbitro Pasqua: il messaggio su Instagram è chiarissimo

Il messaggio di Theo Hernandez su Instagram indirizzato all’arbitro Pasqua di Milan-Napoli manifesta tutta la delusione del terzino.

Il rigore non concesso in Milan-Napoli ha scatenato la rabbia di Theo Hernandez che su Instagram posta una storia contro l’arbitro Pasqua. Il direttore di gara non aveva fischiato nulla sul presunto contatto tra il terzino e Bakayoko nell’area di rigore del Napoli, poi il direttore di gara è stato richiamato al Var dal puntualissimo Mazzoleni. Pasqua ha visto attentamente le immagini al monitor ed ha deciso ancora una volta di non concedere la massima punizione. Una decisione che negli studi di Sky ha fatto scalpore, dato che per tutti era “rigore netto“.

Anche per Theo Hernandez il fallo c’era ed in una storia su Instagram ha postato una foto di Pasqua e delle facce tutt’altro che ‘simpatiche’, a dimostrare tutta la disapprovazione per il direttore di gara. Chissà come mai il terzino del Milan non ha commentato anche l’episodio in cui ha falciato Osimhen che lo aveva superato e poteva andare in porta a campo aperto. Alla disapprovazione arrivano le parole dell’ex arbitro Casarin, che su Corriere della Sera fa definitivamente chiarezza su quello che viene definito un “rigorino” per il Milan. Ma la reazione di Theo Hernandez su Instagram contro l’arbitro Pasqua non è l’unica dei giocatori rossoneri. Al termine della partita Donnarumma si è scagliato contro un componente della panchina del Napoli, inveendo con parole tutt’altro che lusinghiere. Amara la sconfitta per il Milan che perde ancora più terreno dalla testa della classifica, dato che l’Inter ha vinto con il Torino. La sconfitta al San Siro grazie al gol di Politano brucia parecchio al Milan che a questo punto deve guardarsi anche dal ritorno della Juventus, oramai distante solo un punto, mentre l’Inter ha nove punti di vantaggio.