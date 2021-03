A Sky non hanno dubbi: “Il rigore per il Milan è netto, Bakayoko non prende la palla”

Luca Marchegiani commenta Milan-Napoli negli studi di Sky, l’ex portiere si è espresso anche sul rigore non concesso al Milan per fallo di Bakayoko.

Secondo Marchegiani il rigore per il Milan era netto dato che “Bakayoko non prende il pallone, colpisce solo l’uomo. L’unico motivo per cui non si dà un calcio di rigore del genere è perché Pasqua ha considerato il tocco del calciatore del Napoli su Theo Hernandez molto lieve“. Il Milan e Pioli hanno protestato molto per il rigore non concesso, ma l’arbitro Pasqua ha vito e rivisto l’azione al monitor ed ha deciso di non concedere il rigore alla squadra rossonera. In questo caso è stato il Var a richiamare l’attenzione di Pasqua che non aveva fischiato nulla in tempo reale.

Marchegiani oltre al rigore non concesso al Milan per il presunto fallo di Bakayoko, ha anche commentato la partita tra Milan e Napoli: “Mertens non mi sembra in condizioni smaglianti, si vede che deve migliorare sotto il profilo fisico. Osimhen è devastante quando viene lanciato nell’uno contro uno ma con un MIlan così chiuso era difficile essere decisivi. La squadra di Pioli ha gestito bene le verticalizzazioni ma senza Ibrahimovic non è semplice“.

Sull’episodio da rigore per il Milan è arrivato anche il commento di Piccinini che ha detto: “A me sinceramente sembra rigore“. D’accordo anche Paolo Di Canio che dice: “Si vede che il piede dà il colpo perché si muove due volte. Bakayoko prende solo l’avversario“.