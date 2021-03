Donnarumma contro il Napoli: “Siete una banda”, intervengono le due panchine

Il Napoli riesce a battere il Milan allo stadio San Siro ma fine partita il portiere Donnarumma inveisce per il rigore non concesso.

E’ un Luigi Donnarumma nervosissimo quello che a fine partita inveisce dicendo: “Siete una banda“. Il portiere è scatenato tanto che devono intervenire i componenti delle panchine per riportarlo alla calma. Con la sconfitta con il Napoli la squadra rossonera perde ancora più contatto dall’Inter che ha vinto nel pomeriggio con il Torino. Questo ha sicuramente fatto salire la tensione, dato che il Milan ora vede svanire il sogno Scudetto che aveva cullato per molto tempo.

Le proteste di Donnarumma sono riferite molto probabilmente anche al calcio di rigore non concesso per presunto fallo di Bakayoko su Theo Hernandez. Eppure l’arbitro Pasqua prima di prendere la decisione ha visto e rivisto le immagini al Var, solo dopo un’attenta analisi al video ha deciso di non concedere la massima punizione ai rossoneri. Il tocco di Bakayoko appare molto lieve, ma nonostante tutto dagli studi di Sky non hanno avuto dubbi e praticamente tutti hanno commentato: “Il rigore per il Milan è netto”.