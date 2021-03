“Siete una banda” Donnarruma contro il Napoli, ecco a chi si riferiva

Gigio Donnarumma inveisce contro il Napoli: “Siete una banda” pare che siano le parole pronunciate dal portiere al termine della partita.

“Siete una banda” è la frase che secondo Il Mattino, Donnarumma ha rivolto ad un membro alla panchina del Napoli al termine del match del San Siro. Il portiere originario di Castellamare di Stabia era una furia a fine partita. Sicuramente il numero uno del Milan era molto nervoso, dato che la sconfitta in casa con il Napoli ha allontanato ulteriormente gli uomini di Pioli dalla corsa scudetto. Una partita giocata molto bene dal Napoli che a tratti ha dominato con il Milan, tanto che dopo il vantaggio ha sfiorato per due volte la possibilità del raddoppio. Proprio Donnarumma niente ha potuto fare contro il tiro di Politano che ben servito da Zielinski ha battuto il portiere campano con un tiro di destro, che non è nemmeno il suo piede preferito.

A fine partita Donnarumma dopo detto: “Siete una banda” ad un componente della panchina del Napoli, è stato fortunatamente calmato da Lorenzo Insigne, suo compagno di squadra in Nazionale. Il portiere del Milan non è la prima volta che si scaglia contro la squadra azzurra. Tutti ricordano il suo sfottò rivolto allo zio dopo aver parato un tiro di Milik nel finale. Quella mano ieri non ha potuto niente contro il destro piazzato di Politano, che ha mandato il Diavolo all’inferno.