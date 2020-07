“Terrone del c***o”, Procura apre un procedimento contro l’Atalanta

La procura federale della Figc ha aperto un procedimento contro la società Atalanta per l’insulto pronunciato contro un tifoso del Napoli.

“Quest’anno la partita ve la giocate o gliela regalate come al solito? Forza Napoli” questa la frase pronunciata da un tifoso del Napoli che ha fatto scattare la rabbia di un tesserato dell’Atalanta. Come viene mostrato nei video, già nelle mani della procura, proprio questa persona si volta e pronuncia la frase “terrone del c***o” ed altri improperi. Durante il passaggio della squadra c’è anche Gian Piero Gasperini, che però alla fine del match tra Juventus e Atalanta si dice totalmente estraneo alla vicenda.

Intanto la procura federale della Figc ha aperto un procedimento contro l’Atalanta, ma anche contro Marco Moioli, il dirigente che secondo quanto scrive l’Ansa, avrebbe pronunciato la frase offensiva. La vicenda terrà conto dei video postati in rete e potrebbe essere contestata la violazione degli artt. 4 e 28 del Codice di giustizia sportiva. Inoltre la società Atalanta sarà coinvolta per responsabilità oggettiva. Vederemo come andrà a finire questa vicenda che rappresenta l’ennesimo atto di discriminazione territoriale. Un fatto ancora più grave perché l’insulto viene pronunciato in una frazione di secondo, certificando che il pregiudizio è insito in certe persone.