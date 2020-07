Il Mattino – Napoli pressing su Boga, Giuntoli in vantaggio su tutti

Calciomercato Napoli con le ultime notizie che parlano di un forte interessamento della SSCN per Jeremie Boga del Sassuolo.

Con l’addio di Josè Callejon il Napoli dovrà cercare un nuovo esterno di fascia. Per questo la società azzurra ha individuato da tempo Jeremie Boga. Il Sassuolo continua a considerarlo incedibile, ma il ds del Napoli Cristiano Giuntoli sta lavorando pazientemente per raggiungere l’obiettivo. In fase di calciomercato non ci sono mai, o quasi, calciatori incedibili ma spesso è solo una questione di offerta giusto e di sfruttare le occasioni che si presentano.

Il Napoli ha visto in Boga un calciatore capace di fare la differenza fin da subito e sta concentrando i suoi sforzi per l’attaccante del Sassuolo che quest’anno ha messo a segno più di dieci reti quest’anno. Secondo quanto riferisce Il Mattino Giuntoli è in vantaggio su tutti gli altri club, Marsiglia compreso. Ora bisogna convincere il club neroverde a fissare un prezzo giusto per Boga. Non sarà facile, ma il Napoli ha deciso di provarci, anche perché Boga in questo campionato ha mostrato davvero delle ottime qualità. Tiro, dribbling e forza fisica sono alcune delle peculiarità di questo calciatore su cui c’è l’interesse di tanti club europei.