Stramaccioni: «Napoli e Inter, duello bellissimo. Solo la Premier è superiore alla nostra Serie A»

MILANO – Una lotta scudetto emozionante, intensa, che tiene l’Italia incollata fino all’ultimo minuto. Secondo Andrea Stramaccioni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il duello tra Napoli e Inter è il miglior spot possibile per il calcio italiano. «È stato un campionato bellissimo, entusiasmante, pieno di colpi di scena – dice –. Una cosa che mi ha colpito è che, alla penultima giornata, 15 squadre su 20 siano ancora in lotta per un obiettivo: mai vista una cosa simile».

«Serie A sottovalutata, ma solo la Premier ci è davanti»

Per Stramaccioni, la Serie A non ha nulla da invidiare: «Ha vissuto anni complicati, come tutto il Paese, ma oggi è in netta ripresa. Nonostante non ci siano giocatori tra i primi 10 stipendiati d’Europa, il nostro è ancora un campionato affascinante e competitivo. Solo la Premier è davvero superiore».

«Conte e Inzaghi? Due eccellenze italiane»

Napoli e Inter sono anche la sfida tra due grandi allenatori: «Conte è una certezza, Inzaghi ormai è nel gotha. Due tecnici maniacali, in costante aggiornamento. Antonio ha mostrato grande flessibilità tattica; Simone ha saputo gestire una Champions logorante, portando la squadra a una finale epica e rimanendo in corsa per il titolo».

Stramaccioni sottolinea l’incidenza delle coppe: «L’Inter chiuderà con 59 partite stagionali, il Napoli con 41. È come se i nerazzurri avessero giocato un girone di ritorno in più».

«Napoli più sotto pressione oggi»

Parlando della sfida di stasera al “Tardini”, Stramaccioni non ha dubbi: «Di poco, ma il Napoli ha più pressione. Si torna a giocare in contemporanea, come una volta: la tensione salirà a ogni aggiornamento dagli altri campi. Se segna prima l’Inter o prima il Napoli, sarà un effetto domino».

«Il gol di Billing il colpo di scena della stagione»

Il momento che più ha sorpreso l’ex allenatore è stato al Maradona: «Il gol di Billing contro l’Inter all’87’. Il Napoli veniva da quattro gare senza vittoria e da un brutto ko a Como. Se avesse perso quello scontro diretto, poteva crollare. Invece è stato il rilancio».

Top 11 Napoli-Inter secondo Stramaccioni

In chiusura, Stramaccioni sceglie la sua squadra mista, sulla base delle prestazioni stagionali e non del valore assoluto:

Modulo 4-3-3

Portiere: Sommer

Difesa: Dumfries, Di Lorenzo, Bastoni, Dimarco

Centrocampo: Anguissa, Barella, McTominay

Attacco: Thuram, Lukaku, Lautaro

«Non considero Acerbi solo perché ha giocato metà stagione – precisa – e Calhanoglu è il miglior regista d’Europa, ma anche lui ha avuto troppi stop».

«Simboli? Lukaku-McTominay e Acerbi a petto nudo»

Infine, le immagini che per lui rappresentano questo campionato: «Per il Napoli, l’abbraccio tra Lukaku e McTominay dopo la vittoria col Torino. Per l’Inter, il torso nudo di Acerbi dopo il successo a Barcellona: è lui il Leone di Inzaghi».