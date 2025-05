Napoli, dentro o fuori a Parma: Di Lorenzo e Anguissa suonano la carica. Città blindata in attesa del verdetto

Capitan Di Lorenzo e Anguissa guidano il gruppo. Tifosi ovunque, il Comune prepara le misure per l’eventuale festa. In campo, il Napoli si gioca tutto

NAPOLI – Non è il 2023, ma la posta in palio è identica: lo scudetto. Al “Tardini” di Parma il Napoli si gioca il proprio futuro e il diritto di continuare a sognare il tricolore. Lo sa bene Giovanni Di Lorenzo, lo sa Frank Zambo Anguissa: due uomini-simbolo della squadra che due anni fa ha dominato la Serie A, come ricordano Fabio Mandarini e Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport.

Ma oggi, tutto è diverso. Serve una vittoria, servono sei punti tra Parma e Cagliari per blindare il primo posto, a prescindere dal risultato dell’Inter. E servirà qualcosa di speciale, dentro e fuori dal campo.

I leader carismatici

«Di Lorenzo e Anguissa sono il filo che unisce il passato al presente», sottolinea Mandarini. Il capitano e il centrocampista camerunese hanno preso per mano lo spogliatoio, caricando il gruppo con forza e discrezione. «Siamo concentrati, compatti, uniti. Anche gli infortunati – da Lobotka a Juan Jesus – hanno volato con la squadra per dare il proprio contributo emotivo».

A Casteldebole, sede del ritiro pre-gara, la squadra ha respirato la carica dei tifosi napoletani residenti al Nord. Una marea azzurra l’ha accolta in hotel, e 3.500 cuori saranno presenti al “Tardini”.

Una spinta da Napoli a Parma

«Una città intera si è mossa», scrive Palliggiano, raccontando l’entusiasmo che da Capodichino ha accompagnato il volo del Napoli. Cori, fumogeni, incitamenti. E le curve hanno diffuso un messaggio chiaro: tifo, passione, ma anche rispetto. «Siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio – si legge nel volantino diffuso – e chiediamo senso civico, rispetto per la storia del Napoli. Una curva di tifo, colori e amore oltre il novantesimo».

La città si prepara alla notte

Nel frattempo, Napoli si blinda. Il Comune ha predisposto un piano traffico rigoroso, simile a quello del 4 maggio 2023, con divieti di sosta e transito nei pressi degli ospedali e in diverse zone d’accesso al centro cittadino. Il provvedimento resterà in vigore fino a domani a mezzogiorno.

Da oggi pomeriggio, inoltre, vietata la vendita e il consumo di bevande in vetro, plastica rigida e lattina, così come l’uso di fuochi d’artificio. Tutto in attesa del verdetto del campo.

Napoli, ci sei. Ora scrivi la tua storia

Non c’è più margine per gli errori. Il Napoli di Conte ha giocato il bonus contro il Genoa, ora serve una prova totale. Il gruppo c’è, i leader ci sono, la città è pronta. In campo va la squadra. Fuori, va in scena il popolo azzurro.