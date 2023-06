Statuina di Garcia a Napoli, una tradizione che delude i fan: non c’è somiglianza – FOTO

A Napoli è spuntata una statuina di Rudi Garcia che è totalmente lontana dalla fisionomia del nuovo tecnico del club azzurro.

Inutile sottolineare come a Napoli il calcio sia qualcosa di ‘sacro’, sentito e vissuto in ogni angolo della città e da tutti i napoletani, dal più piccolo al più anziano. Abbiamo già potuto pregustarne un ‘assaggio’ durante la festa Scudetto che ha attirato all’ombra del Vesuvio non solo i propri abitanti, ma tanti turisti da ogni parte del mondo.

Napoli è anche famosa per la tradizione delle statuine del presepe, se ne sono viste di tutti i colori come quelle relative alla squadra del Napoli, da Victor Osimhen a Khvicha Kvaratskhelia e tanti altri. Una tradizione che attira turisti da ogni parte del mondo, non solo durante il periodo natalizio. Ogni evento importante viene commemorato dai maestri artigiani partenopei con una statuetta dedicata.

Come sappiamo il Napoli si avvia nella nuova stagione con un nuovo allenatore, Rudi Garcia, ‘scusante’ che ha indotto una delle botteghe storiche di San Gregorio Armeno a realizzare una statuetta proprio in onore del nuovo tecnico, noto come il “pastore”.

Questa volta però con tanta delusione. La bottega non ha raggiunto l’effetto sperato, forse a causa della fretta. La statuina dedicata a Garcia non assomiglia affatto all’allenatore. Il tecnico francese viene rappresentato con un abito elegante, ma ciò che colpisce è il volto che non si avvicina minimamente alla fisionomia dell’ex allenatore della Roma. Bisogna vedere per credere… L’immagine del presunto Rudi ha subito fatto il giro del web, ma questa volta la statuina non ha avuto l’effetto sperato. Se fosse esposta insieme alle altre, sarebbe davvero difficile riconoscere il vero personaggio.

Di seguito la foto della statuina: