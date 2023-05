Raf da batticuore: “Come si fa a non amare Napoli?”

Il cantante Raf manda un messaggio da batticuore a tutti i napoletani: “Come si fa a non amare Napoli?”

Raffaele Riefoli, in arte Raf, classe ‘59, è stato protagonista di un concerto al Teatro Augusteo di Napoli col suo tour “La mia casa”. L’artista è rimasto letteralmente colpito dal calore dei napoletani, tanto da scrivere un bellissimo messaggio sui social per il pubblico: “Un guazzabuglio azzurro di bandiere e striscioni avvolgono i Quartieri Spagnoli ancora in festa per la vittoria del terzo scudetto. Rapito come sempre dal fascino di questa città arrivo al teatro, il calore degli aficionado mi accoglie con slancio e il loro affetto arriva dritto al cuore”.

Bellissimo messaggio del cantante Raf per il pubblico di Napoli

“Prima di prendere posto in teatro hanno intonato tutti insieme sotto i balconi dei camerini alcune delle canzoni in scaletta. Mi sono affacciato a salutare e con loro ho cantato ‘O surdato ‘nnammurato’. Come si fa a non amare Napoli? Un semplice GRAZIE mi sembra riduttivo. Se questo è amore, è amore infinito’. Domani Padova”, ha aggiunto Raf nel suo commento sul proprio profilo Facebook. L’artista, icona della musica pop melodica, ha fatto registrare il sold out anche nella tappa napoletana.