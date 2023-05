Sosa: “Spalletti-Napoli: cosa aspettano per dire la verità? Ci vuole trasparenza”

Roberto Sosa sbotta sulla vicenda Spalletti-Napoli infatti dichiara: “Cosa aspettano per dire la verità? Ci vuole trasparenza”

Roberto Sosa ha espresso il suo parere ai microfoni di TeleA sull’addio di Luciano Spalletti dal Napoli: “Non ho avuto questa impressione quando sono andato a trovarlo. A me e a Kekko dei Modà ha detto che voleva pensarci, valutare tutto con grande attenzione. Non dico che resterà sicuramente, ma non mi sembra un addio così scontato. Mi rifiuto di credere che la magia non esista e spero ancora che Spalletti possa restare sulla panchina del Napoli. Questa città è bellissima, ma ti mette anche tantissima pressione. Per questo si domanda se potrà dare ancora tutto ciò ai tifosi dopo due stagioni così intense”.

Sosa chiede maggiore trasparenza sul futuro di Spalletti a Napoli

L’ex calciatore argentino ha poi fatto un ritorno sull’argomento anche nella trasmissione Tutti al VAR, in onda su Sportitalia: “Mi auguro per noi, per tutti i tifosi del Napoli di scoprire al più presto il futuro di Spalletti. Ci vuole trasparenza, il Napoli ha vinto il campionato anche utilizzando anche questa parola: trasparenza”.

“La prossima settimana ci saranno i preparativi finali per la festa che ci sarà il 4 giugno, poi credo che il Napoli partirà in Corea per la tourneé. Mi auguro che parli del suo futuro in conferenza stampa nella giornata di sabato. Ci potrebbe essere un colpo di scena?” ha concluso Sosa.