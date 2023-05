Castel Volturno, l’esilarante siparietto tra Spalletti e un tifoso: “Ecco la penna per firmare il rinnovo”

Simpatico siparietto andato in scena a Castel Volturno tra Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e alcuni tifosi azzurri.

Simpatico siparietto andato in scena durante la seduta mattutina presso l’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Il Napoli, come di consueto, prepara la sfida della 37esima giornata di Serie A con il Bologna, sfida in programma domenica allo Stadio Dall’Ara alle ore 15.

I giocatori del Napoli hanno iniziato la loro sessione di allenamento sul campo 2, con attività di attivazione e torello. Successivamente, il gruppo ha svolto esercizi tecnico-tattici e una serie di partitine a metà campo. La seduta si è conclusa con un lavoro di potenziamento muscolare.

Al termine dell’allenamento, numerosi tifosi del Napoli si sono radunati all’esterno del centro sportivo, in attesa dei giocatori. Tra gli acclamati si è distinto l’allenatore azzurro Luciano Spalletti, il quale, come sempre, si è fermato per firmare autografi e scattare foto ricordo con i sostenitori. Alcuni tifosi hanno iniziato a urlare “Luciano, Luciano!” e poi hanno esclamato: “Luciano, ho portato la penna per firmare il rinnovo!”.

Il mister ha risposto con un sorriso, continuando a concedere autografi e interagire con i suoi fedeli tifosi, dimostrando una grande disponibilità e simpatia nei loro confronti.