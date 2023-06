Mercato Napoli, spunta un nuovo nome per l’attacco: è il nuovo Ferran Torres

Mercato Napoli, nel mirino il ‘nuovo’ Ferran Torres: Yeremi Pino del Villarreal. Potrebbe essere lui il sostituto di Lozano.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli ha messo nel mirino Yeremi Pino del Villarreal, attaccante spagnolo classe 2000, noto per la sua velocità e la sua abilità nel dribbling. La sua arma migliore è il piede destro, ma può anche giocare sulla fascia opposta o come trequartista. Grazie alle sue caratteristiche, in Spagna si crede che possa diventare il nuovo Ferran Torres.

Il Napoli sta seguendo Pino come possibile sostituto di Lozano, il quale negli ultimi tempi è stato accostato con insistenza a club arabi. Considerando che il contratto di Lozano con il Napoli è in scadenza, il messicano potrebbe dire addio al club azzurro in questa sessione di mercato se arrivasse un’offerta adeguata che spingesse il Napoli a investire i soldi sul suo sostituto, potenzialmente l’ala spagnola del Villarreal. Pino fa già parte della selezione spagnola Under 21.