Hamsik ritorna a Castel Volturno: il capitano non dimentica

Marek Hamsik è ritornato a Castel Volturno, il centrocampista slovacco torna a Napoli tra i tifosi in spiaggia.

Il capitano Marek Hamsik ha smesso di giocare ma non dimentica Castel Volturno e Napoli. Il centrocampista slovacco per tutto il periodo in cui ha giocato a Napoli ha vissuto bella città in provincia di Caserta, a pochissima distanza dove ha sede il centro sportivo della SSCN. Hamsik si è integrato così bene che non era raro incontrarlo in alcuni dei luoghi della cittadina casertana a tirare calci ad un pallone mentre portava a spasso i suoi bambini.

Hamisk a Castel Volturno e Napoli ha lasciato tanti amici, oltre ad un pezzo di cuore. Un affetto ricambiato dia tifosi partenopei che lo considerano sempre come il glorioso capitano del Napoli, un affetto che va oltre il calcio giocato. Perché lo slovacco ha dimostrato di essere un grande uomo oltre che un immenso calciatore.

Oggi Hamsik è andato in spiaggia a Castel Volturno ed ha deciso di passare li la giornata, contornato da amici e tifosi che ne hanno approfittato per qualche selfie.