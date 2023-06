Clamoroso retroscena di mercato: “Io vicinissimo al Napoli. Incontrai ADL a Sorrento e…”

L’ex calciatore del Chievo, Sergio Pellissier, ha rivelato un retroscena di mercato con protagonista il patron del Napoli De Laurentiis.

Il calcio mercato è sempre pieno di colpi di scena e sorprese, e a distanza di anni emergono aneddoti interessanti. Sergio Pellissier, ex calciatore del Chievo e attuale presidente della Clivense, ha raccontato un retroscena di mercato durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono stato vicinissimo al Napoli. Ci incontrammo a Sorrento e parlai con De Laurentiis. Fu fatta un’offerta al Chievo che declinò però la proposta ed io non bisticciai con il club e prosegui in Veneto”.

Chi è Sergio Pellissier? Si tratta di un ex calciatore italiano che giocava come attaccante, attualmente direttore generale del Rovigo e presidente della Clivense. Detiene il record di presenze con il Chievo in Serie A e in tutte le competizioni, ed è il miglior marcatore nella storia del club nel massimo campionato, con 112 reti. Nel totale delle sue prestazioni è superato solo da Bruno Vantini, autore di 159 gol. Inoltre, è il marcatore più prolifico nel derby di Verona, avendo segnato 4 volte. Oltre alla sua carriera calcistica, Pellissier è anche il fondatore e presidente della squadra dilettantistica veronese, la Clivense.