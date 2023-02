Spezia insulti a Maradona fanno il giro del Mondo. Alvino li demolisce

I tifosi dello Spezia hanno insultato Diego Armando Maradona durante la partita con il Napoli allo stadio Picco.

Gli insulti dei tifosi dello Spezia a Diego Armando Maradona hanno fatto in poco tempo il giro del mondo. Anche fuori dai confini nazionali i cori della Curva Ferrovia sono diventati oggetto di dibattito.

Sulla questione è intervenuto anche Carlo Alvino che ha scritto: “L’occasione è ghiotta per dare un forte segnale di cambiamento. Arriveranno i soliti 10mila euro di multa per una serie di offese che ha fatto già il giro del mondo o ad un arbitro ignavo farà da contraltare un giudice solerte? La vergogna di La Spezia non può restare impunità“.

Difficilmente accadrà qualcosa in più della multa per i cori contro Maradona da parte dei tifosi dello Spezia. Oramai questa pochezza culturale è diffusa in quasi tutta Italia, dove ai napoletani ogni domenica viene augurata la morte.

Basti pensare che i cori contro i napoletani vengono cantati anche quando non si affronta la squadra di Luciano Spalletti. Cori in cui si chiede la morte di un popolo intero, ma che vengono puniti solamente con ammende simboliche che non cambiano nulla.