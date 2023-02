Argentina pazza per il Napoli: “Oh mamma mamma mamma”

I media argentini celebrano la vittoria del Napoli con un tweet che rivive il famoso coro dedicato a Diego Armando Maradona.

I media argentini hanno celebrato la vittoria del Napoli con un tweet che rievoca lo storico coro dedicato a Diego Armando Maradona. Il legame tra Napoli e Argentina è profondo e risale ai successi degli azzurri grazie a Maradona, che divenne un vero e proprio figlio della città e un trascinatore della squadra e del popolo. Durante il suo periodo a Napoli, Maradona ha regalato alla città due scudetti, una Coppa Uefa, prestazioni straordinarie e emozioni indescrivibili.

Il popolare Diario Olé ha celebrato la vittoria dei napoletani contro lo Spezia condividendo una grafica del risultato finale del match. Nel tweet, Diario Olé, ha anche fornito un riepilogo dei marcatori e ha descritto il Napoli come “inarrestabile” e vicino a raggiungere un’impresa simile a quella ottenuta con Maradona. Ma non solo, Diario Olé ha anche lanciato un “Oh mamma mamma mamma“, citando lo storico coro dedicato dai tifosi partenopei proprio a Maradona.

Inoltre, è importante sottolineare che il legame tra Napoli e Argentina non è mai stato così forte. Nonostante il passare degli anni, il sentimento è rimasto lo stesso e i due paesi sono uniti da un destino comune. La vittoria del Napoli ha quindi rappresentato un momento di grande gioia per i media argentini e per i tifosi del calcio in generale.