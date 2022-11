Spalletti: “Il boato dello stadio Maradona è come la borraccia al ciclista in salita. La vittoria è dei tifosi”

Napoli-Udinese: stadio Maradona tutto esaurito, Spalletti carica i tifosi: “Loro sono come la borraccia per il ciclista nei momenti difficili“.

Oggi allo stadio Diego Armando Maradona non ci sarà nemmeno un posto libero. In poche ore i biglietti di curva e distinti per Napoli-Udinese sono andati completamente esauriti, poi è toccato agli altri settori. Segnali di una voglia irrefrenabile di una città di stare al fianco dei propri beniamini. I tifosi hanno capito che questa squadra mette tutto in campo e chiunque entra dalla panchina, non si lamenta ma offre tutto ciò che ha.

Esempio lampante è Giovanni Simeone, giocatore che meriterebbe molto più spazio, ma giocare al posto di Osimhen non è affatto semplice. Eppure lo ha già sostituito al meglio, segnando gol pensatissimi contro Liverpool e Milan ad esempio. Ma quando deve entrare dalla panchina, anche per 10 minuti lo fa con una rabbia ed una grinta che sono da esempio.

Napoli-Udinese: stadio Maradona tutto pieno

È questo atteggiamento che piace ai tifosi. Ovviamente il fatto di essere al primo posto in classifica con 8 punti di vantaggio sulla seconda ha il suo fascino. Così i tifosi si sono voluti stringere ancora di più intorno alla squadra e per Napoli-Udinese ci sarà uno stadio Maradona tutto esaurito.

Spalletti in conferenza stampa ha fatto il punto sull’Udinese, alla necessità di ‘sbranare’ la partita. Ma poi il tecnico ha commentato anche l’affetto dei supporters azzurri: “L’entusiasmo della città? Lo sento, domani saranno più di 50mila tifosi al Maradona, siamo entusiasti a sapere che lo stadio sia pieno. Il boato del Maradona per noi è come la borraccia che viene gettata al ciclista in salita, per noi è energia nei momenti difficili. La vittoria vera è dei tifosi”, ha concluso Spalletti.