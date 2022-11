Napoli-Udinese: Spalletti ha scelto il sostituto di Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia non gioca Napoli-Udinese, il suo sostituto sarà Eljif Elmas, in vantaggio su Giacomo Raspadori.

Il georgiano è ancora alle prese con i problemi di lombalgia, nonostante i tentativi il giocatore non riesce ancora a muoversi come vuole e quindi non rientra tra i convocati di Napoli-Udinese. Nelle ultime tre partite Spalletti ha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, quindi alla sua fantasia ed alle sue giocate. Ma il tecnico toscano non ha mai cercato alibi, anzi si è addirittura ‘arrabbiato’ con i giornalisti, spiegando che il Napoli non dipende dal georgiano.

Elmas sostituto di Kvaratskhelia per Napoli-Udinese

Meglio così dato che gli azzurri devono chiudere questa prima parte di stagione provando a centrare l’undicesima vittoria di fila in Serie A. Non sarà semplice contro l’Udinese di Sottil che vuole la vittoria ad ogni costo, per interrompere la striscia negativa. I bianconeri sono ambiziosi e sognano i tre punti allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli si opporrà con qualche cambio in formazione, quello più atteso in Napoli-Udinese è riferito al sostituto di Kvaratskhelia: Elmas nelle ultime partite è apparso in ottima forma fisica e psicologica, anche per questo Corriere dello Sport lo dà titolare al posto di Raspadori.

Altri cambi sono previsti in difesa con Juan Jesus che torna in campo, così come Lozano al posto di Raspadori. In difesa c’è il ballottaggio Mario Rui-Olivera.