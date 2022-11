Udinese, Sottil carica tutti: vuole la vittoria, ma quante assenze

L’Udinese che nelle ultime cinque partite non ha mai vinto, con quattro vittorie e una sconfitta, vuole tornare alla vittoria dopo che per qualche giornata aveva respirato anche aria di altissima classifica.

Ma Sottil per la sfida contro il Napoli deve fare anche la conta degli assenti. Il tecnico dei friulani punta sempre sul 3-5-2, ma dovrà fare a meno di Becao, Masina, Makengo e molto probabilmente anche di Udogie.

In porta ci va Silvestri con Perez, Bijol e Nuytinck in difesa. Sulle fasce ci sono Ebosse e Ehizibue con Lovric, Walace e Pereyra a formare il terzetto di centrocampo. In attacco ci saranno Beto e Deulofeu.

Sottil vuole che i suoi giocatori chiudano con una vittoria questa prima parte di stagione, per interrompere la striscia negativa senza vittorie.

Farlo con il Napoli di Spalletti che gioca senza Kvaratskhelia, non sarà facile ma i friulani vogliono i tre punti.

Probabile formazione Udinese: Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Ebosse; Beto, Deulofeu.