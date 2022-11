Napoli-Udinese: Raspadori o Elmas, Spalletti prende la decisione

Kvicha Kvaratskhelia non giocherà Napoli-Udinese, Luciano Spalletti deve scegliere tra Elmas e Raspadori.

L’allenatore fino ad ora nelle ultime due partite giocate senza il georgiano ha lanciato prima Elmas titolare e poi Raspadori. Ora il tecnico azzurro è chiamato a fare ancora una volta una scelta. In questo momento il macedone sembra in vantaggio sull’italiano, anche perché ha segnato un gol decisivo con l’Atalanta ed è entrato molto bene nel match giocato contro l’Empoli. Ma l’allenatore del Napoli spesso fa sorprese in formazione, quindi non è del tutto scontato che giochi il macedone.

Napoli la probabile formazione con l’Udinese

L’allenatore del Napoli in conferenza stampa ha sottolineato come si debba assolutamente fare attenzione all’Udinese, squadra che sta esprimendo un buon calcio, nonostante qualche battuta d’arresto nelle ultime giornate.

Il tecnico Napoli è pronto a fare dei cambi di formazione nella sfida con l’Udinese. Meret sarà il portiere, mentre in difesa ritorna Juan Jesus in coppia con Kim, sugli esterni Di Lorenzo e Mario Rui, il portoghese si gioca un posto con Oliera. A centrocampo si ritorna con Zielinski dal primo minuto insieme con Anguissa e Lobotka. In attacco spazio a Lozano dal primo minuto con Elmas favorito su Raspadori a sostenere Osimhen prima punta.

Probabile formazione Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Emas.