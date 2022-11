Napoli, Osimhen autore di un bel gesto dopo l’allenamento

Victor Osimhen campione in campo ma anche fuori, il nigeriano dopo l’allenamento ha fatto felice un piccolo tifoso del Napoli.

Victor Osimhen protagonista di un bel gesto verso un piccolo tifoso azzurro. L’attaccante del Napoli sempre più cuore d’oro. Tanto spietato in area di rigore, quanto buono e solidale fuori dal campo. Anche oggi, Victor Osimhen si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei tifosi. Spontaneamente, ha infatti regalato la maglia a un ragazzo che aspettava la fine dell’allenamento fuori dal centro sportivo di Castel Volturno.

Domani alle 15, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà allo stadio Maradona l’Udinese prima della sosta per il mondiale. Quando l’allenatore ha ordinato il rompete le righe, Osimhen è andato a firmare autografi e a fare foto con i suoi fan e poi si è reso autore del bellissimo gesto regalando la sua maglia.

Anche durante la trasferta di Roma, Osimhen era stato capace di commuovere ed emozionare fuori dal campo. Aveva infatti promesso un posto di lavoro a uno steward suo tifoso. E i supporter del Napoli lo vogliono proprio così: voglioso di gol e di prodezze contro gli avversari, in grado di sciogliersi davanti all’amore che il pubblico prova per lui.