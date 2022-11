Spalletti: “Vi dico cosa ha fatto Anguissa dopo la firma sul rinnovo”

Luciano Spalletti racconta la reazione di Frank Zambo Anguissa dopo aver firmato il rinnovo che lo legherà al Napoli fino al 2027.

Frank Zambo Anguissa ha rinnovato col Napoli. Il centrocampista camerunense, come recita il comunicato ufficiale del club campano, ha rinnovato fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento sino al 30 giugno 2027.

Acquistato al termine dell’estate 2021 dal Fulham, Anguissa, quasi in sordina, è diventato sempre più fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti, come testimoniano le parole dello stesso tecnico. In questa stagione vanta già tre reti all’attivo: una in Champions contro il Liverpool e due in campionato contro il Torino.

Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese ha parlato della reazione di Anguissa al rinnovo: “Quando è uscito dall’ufficio del direttore è venuto da me e ci siamo salutati – le parole di Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese -, gli ho chiesto se fosse contento o no per il rinnovo. Lui mi ha detto che è contento solo se vince la partita di domani, il contratto viene di conseguenza. Ma era contento anche per il rinnovo. Ha fatto comunque un ragionamento da giocatore top”.

Si lavora per rinnovare Kvaratskhelia e Lobotka

Oltre ad Anguissa, il Napoli lavora anche ad altri due rinnovi importanti. Il primo riguarda Lobotka: la società azzurra ha proposto al centrocampista slovacco un prolungamento fino al 2027, l’accordo è solo da formalizzare, ma c’è già l’intesa tra le parti. Ma c’è altro: mercoledì 9 novembre c’è stato un incontro tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage di Kvaratskhelia (al quale era presente anche la fidanzata del giocatore) per parlare del possibile rinnovo del georgiano. La questione è aperta, il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia, fin qui l’uomo copertina di questa stagione.