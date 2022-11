Napoli-Anguissa rinnovo fino al 2027, opzione speciale nel contratto

Anguissa rinnova il contratto con il Napoli. Nell’intesa siglata ufficialmente tra il mediano africano e il club c’ una clausola particolare.

“La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027“. Cosi il club partenopeo ha annunciato il rinnovo con il centrocampista originario del Camerun.

La strategia di De Laurentiis è chiara: Mettere in cassaforte i calciatori colonna della squadra con il rinnovo di contratto. Il Napoli ne perfeziona un altro dopo quello di Alex Meret e Alessio Zerbin, si tratta di André-Frank Zambo Anguissa che s’è legato alla maglia azzurra fino al 2025. Il centrocampista camerunese, che nel prossimo mese sarà protagonista ai Mondiali in Qatar con la casacca dei Leoni, è uno dei punti di forza della squadra di Luciano Spalletti che ha nell’ex Fulham e in Stanislav Lobotka (nei prossimi giorni anche lui dovrebbe mettere nero su bianco in calce al nuovo accordo) il tandem di lotta e di governo a centrocampo.

Anguissa, giunto al termine dell’estate 2021 dal Fulham, quasi in sordina, si è rivelato sin da subito, un vero e proprio pilastro della mediana di Luciano Spalletti. In questa stagione, già tre reti, peraltro molto importanti: contro il Liverpool in Champions al “Maradona” e una doppietta al Torino in campionato.

OPZIONE SPECIALE NEL RINNOVO DI ANGUISSA CON IL NAPOLI

Il rinnovo di Anguissa con il Napoli contiene una clausola particolare: un’opzione in favore della società che alla scadenza può decidere di far scattare il prolungamento del contratto per un biennio ulteriore (fino al 2027, come si apprende dalla nota della società partenopea). In due anni il valore di mercato del 26enne centrocampista è aumentato in maniera esponenziale.

A giugno 2021 valeva 25 milioni adesso la curva sfiora i 40 milioni. Negli equilibri tattici del Napoli è divenuto essenziale sia per la fisicità che infonde nell’interpretazione del ruolo e al reparto, sia per la qualità che fa di lui una pedina altrettanto importante quando l’azione si sviluppa a ridosso dell’area avversaria.