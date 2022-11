Spalletti: “Rigorino al Napoli contro l’Empoli? Posso fare le statistiche…”

Luciano Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese risponde alle accuse sul rigore contro l’Empoli.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, che chiuderà il campionato per la sosta Mondiali.

Spalletti ha voluto rispondere alle tante critiche nate dopo il rigore concesso per un fallo su Osimhen durante la sfida contro l’Empoli. La Gazzetta lo aveva definito “rigorino” lo stesso giornale però a taciuto sulla “parata” di Danilo nel corso di Verona-Juventus:

“Certe polemiche non ci riguardano. Il nostro biglietto da visita è fare calcio interessante, che abbia qualità, coinvolgendo il sentimento dei nostri tifosi. Rigorino? Posso fare le statistiche… prendere tutti i giornali che hanno parlato dell’episodio e verificare cosa hanno detto… se ne ricaverebbero cose divertenti”.

Luciano Spalletti non si spinge oltre si limita a un leggero richiamo a un precedente a sfavore: “Mi sembra molto simile a quello che subimmo contro il Lecce. E chiudo come avevo iniziato, per il calcio che vogliamo fare non c’è polemica sugli episodi“.

Se quello su Osimhen è un rigorino, qualcuno ci spieghi la parata di Danilo cos’è. Avere giornali nazionali e schiere di tv a seguito evidentemente fa la differenza. Il Napoli che vince in Italia e in Europa dovrebbe essere applaudito invece…